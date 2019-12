Forti raffiche di vento anche nel Basso Biellese: piante a terra e pali pericolanti

Intense raffiche di vento si abbattono anche sulla nostra provincia. Nel pomeriggio di oggi, domenica 22 dicembre, le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute nel Basso Biellese per alberi caduti a terra in mezzo alla strada e pali pericolanti nelle zone di Viverone e Roppolo. Anche a Biella, in via Serralunga, si sono registrati alcuni disagi con un cartellone pubblicitario sradicato per metà dalla furia del vento e, in seguito, messo in sicurezza. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Biella.