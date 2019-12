Biella: Rifiuta il Tso e aggredisce finanzieri e agenti di polizia locale. Fermato con lo spray al peperoncino

Momenti di tensione all'ex hotel Colibrì di via Cerruti a Biella, ora centro di accoglienza. Secondo i primi riscontri, ieri pomeriggio un extracomunitario ospite della struttura è andato in escandescenza al rifiuto del trattamento sanitario obbligatorio a cui avrebbe dovuto essere sottoposto. Gli animi si sarebbero surriscaldati costringendo all'intervento le forze dell'ordine al fine di contenere la persona, visibilmente agitata.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono arrivati gli agenti di polizia locale in supporto alla Guardia di Finanza che, nella colluttazione che n'è seguita, hanno dovuto utilizzare lo spray al peperoncino in dotazione. Nella mischia, sarebbero stati aggrediti un finanziere e un agente di polizia locale. Al momento non si conoscono le loro condizioni di salute ma non avrebbero riportato lesioni. Seguiranno aggiornamenti.