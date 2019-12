Serata auguri alla Kiwanis Club Biella FOTO

"Nel bellissimo salone di Palazzo Boglietti, arricchito dagli eleganti addobbi natalizi, si è svolta la serata degli auguri del Kiwanis Club Biella Victimula Pagus. A coinvolgere gli ospiti, creando una suggestiva atmosfera natalizia, i canti del coro " Accordi in Valle" magistralmente diretti dal maestro Enrico Bernardi.Tangibile l'emozione in sala all'ascolto dei canti del repertorio del coro che ha spaziato da brani liturgici, folkloristici del territorio, lirici ed alcuni temi cinematografici. Il coro "Accordi in Valle" raduna la varie cantorie della Valle Cervo e si fregia, tra le altre esibizioni, di aver cantato la Santa Messa del 1 dicembre 2018, nella Basilica di San Pietro in Vaticano, alla presenza del Cardinale Angelo Comastri.

Gli applausi fragorosi del folto pubblico hanno sottolineato la qualità dell'esibizione canora e la Presidente del Kiwanis Club Biella Victimula Pagus Mosca Maria Francesca, nel ringraziare tutti i componenti del coro per la loro generosa partecipazione alla serata Kiwaniana, ha presentato le varie attività del Club e di services già svolti ed in essere con particolare attenzione a quelli sul territorio biellese. Presenti alla serata anche numerose autorità kiwaniane tra cui Domenico La Mantia, Luogotenente della Divisione Piemonte 18 "Viribus Unitis".