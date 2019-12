AISM Biella chiusa durante le festività natalizie

La sezione di Biella dell'Associzione Italiana Sclerosi Multipla osserverà il turno di chiusura per le festività natalizie da lunedì 23 dicembre al prossimo 6 gennaio compreso.

In questo periodo tutti i servizi e le attività (tranne le attività in domus e stretching in sede che lunedì 23 dicembre saranno operativi) verranno sospesi fino all'apertura di martedì 7 gennio 2020. In caso di emergenza, come per ritiro farmaco o servizio di trasporto), è possibile contattare Fausto Comoglio al (3351458991).