L'opinione di Vittorio Barazzotto: "Artigiani delle qualità"

Nelle scuole del biellese sono in corso incontri di orientamento didattici in vista delle immatricolazioni del prossimo anno scolastico. Delicata è la scelta della scuola secondaria, dove si indirizzano alla formazione i lavoratori di un domani ormai prossimo.

E' difficile immaginare il futuro mercato del lavoro: un ragazzo che si iscrive oggi ad una scuola secondaria potrebbe svolgere un’attività che oggi non esiste ancora, così come il lavoro svolto oggi da un adulto in futuro potrebbe non esistere più.

Pochi giorni fa a Torino sono stati presentati i risultati di uno studio di Unioncamere sul fabbisogno occupazionale nel periodo 2019-2023.

Lo studio evidenzia che il turn over generazionale aprirà le porte delle pubbliche amministrazioni, delle scuole e delle professioni sanitarie, come medici, infermieri, fisioterapisti, tecnici di laboratorio.

I settori emergenti che si consolideranno saranno la green economy e la digitalizzazione, che non significa diventare youtuber o influencer, ma specializzarsi per l’informatizzazione delle attività e la protezione dei dati personali, trasversalmente richiesta in tutti gli ambiti lavorativi.

Altre figure richieste saranno quelle meno reperibili sul mercato: addetti specializzati con competenze di meccatronica, carrozzieri, gommisti e meccanici; muratori e lavoratori edili, installatori elettrici e termoidraulici, addetti nel settore delle officine meccaniche, sia alle macchine operatrici sia nella conduzione di impianti e, nonostante imperversino programmi tv con chef “maitre a penser”, mancheranno addetti alla ristorazione e figure legate allo sviluppo del turismo. L’esigenza di tali figure professionali è stata rilevata anche dalla CNA di Biella.

Uno dei titoli di studio più spendibili sarà il diploma nell’indirizzo industria e artigianato mentre i laureati più gettonati saranno quelli degli indirizzi economico-statistico e medico-sanitario.

Il quadro economico in continua evoluzione potrebbe modificare queste previsioni, ma la certezza, che emerge non solo dagli studi di settore, ma anche dal mondo del lavoro, è che le professioni che si svolgeranno dovranno essere sempre più specializzate e qualificate, per contrastare il lavoro “a basso prezzo” e per crearne di nuovo.

Primo Levi scriveva in un suo libro «se uno gira il mondo, in tutti i cantoni trova un napoletano che fa le pizze e un biellese che fa i muri». La cultura del lavoro non ci manca e investendo sulla formazione di qualità, Biella potrà riscoprire l’identità che l’ha resa grande in passato e ritrovare nel nuovo mercato del lavoro l'occasione per rivitalizzare il territorio.