Anche a Camburzano arriva la raccolta degli oli esausti

In questi giorni è in distribuzione a Camburzano il calendario 2020 con le date dei passaggi della raccolta differenziata ed altre notizie utili. "Il grado di civiltà di un paese - spiega l'amministrazione - si misura anche con la sensibilità ai temi ambientali e per avvicinarci sempre di più a standard di eccellenza, anche Camburzano ha introdotto la raccolta degli oli vegetali esausti usati in cucina". Tutte le modalità e le info necessarie sono raccolte nel volantino allegato al calendario. I contenitori sono collocati in tre punti: nei parcheggi di via Vittorio Veneto, via Tabbia e via Provinciale, accanto alle campane del vetro.