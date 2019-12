Virtus nella tana di Vigevano contro la ex Stefania Mo

Trasferta insidiosa per la Prochimica Virtus Biella sul parquet di Florens Re Marcello a Vigevano. Sabato 21 dicembre si gioca la 10^ giornata di campionato B1 girone A e anche l’ultima fatica prima dello stop per le festività e il conseguente turno di riposo fissato proprio l’11 gennaio. La Virtus tornerà in campo il 18 sul campo di Parella. Ma domani sarà anche un giorno più particolare perché tra le fila avversarie gioca l'ex attaccante di turno Stefania Mo, protagonista di tante battaglie in maglia nerofucsia. Per il capitano Mariottini e il libero Baratella, oltre ai tanti dirigenti, sarà un momento di amarcord. Per quanto riguarda il match, le due squadre sono attualmente accoppiate a 11 punti. Una gara difficile perché, è bene ricordarlo, Vigevano ha battuto l’attuale seconda in classifica, Albese.

Il commento del ds Franco Vecco Garda. “Sarà un’altra bella battaglia. Vigevano è una buona squadra e dovremmo andare sul loro campo con lo spirito giusto, quello visto nell’ultima partita contro Trecate e per certi versi nel match in Sardegna, per cercare di finire il 2019 nel migliore dei modi. Avremo Stefania Mo contro… questa estate si era allenata diverse volte con noi, Stefania è nata a Biella, arrivata a traguardi importanti nel volley. Sabato la troveremo contro e speriamo che si ricordi le sue origini (sorride il nostro ds)”. Appuntamento in programma alle 18 di sabato 21 dicembre. Come sempre FORZA VIRTUS!!!