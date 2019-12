Basket femminile, bonprix BFB vuole l'ultima vittoria dell'anno

Le ragazze della prima squadra del Basket Femminile Biellese sono chiamate ad un ultimo sforzo per concludere in bellezza un 2019 da incorniciare. La scorsa stagione la bonprix BFB era stata la vera sorpresa del campionato. Terminato il campionato in quarta posizione, si era a fine maggio aggiudicata la Coppa Piemonte contro la favorita Lapolismile. Quest'anno, dopo un periodo di assestamento necessario per il cambio di allenatore, sta confermando il quarto posto in classifica. Domenica è chiamata a portare a casa i due punti contro Victoria Torino. Squadra che milita mei piani bassi della classifica, ma proprio per questo agguerrita sapendo che deve recuperare.

Arriverà a Biella con tutta la carica e l'intenzione di fare risultato.Tra le laniere continueranno a mancare le lunghe Gandini e Villa. Rientrata Ramella, coach Cardano dovrebbe poter usufruire anche di un altro play, la giovane Ricino, anche lei rientrante da infortunio. Il coach biellese chiede la vittoria per poter mantenere il contatto con la seconda e terza posizione, ma soprattutto per festeggiare in anticipo il Natale. Palla a due ai Salesiani di Biella, domenica 22 dicembre, alle ore 18.