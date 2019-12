Vacanze di Natale, feste a tema e raccolta viveri per i liceali di Cossato

Al Liceo di Cossato l’arrivo delle vacanze di Natale è stato celebrato, nella sede centrale, con gli annuali festeggiamenti. É ormai tradizione che il penultimo e l'ultimo giorno di scuola, prima della sospensione delle attività didattiche in vista del Natale, vengano organizzate due feste.

La prima, che ha avuto luogo la sera del 19 dicembre, come di consueto si è svolta nella palestra di Cossato che si è trasformata momentaneamente in una pista da ballo; con notevole fantasia i liceali hanno impersonato personaggi di serie TV e film, rispettando il tema scelto nei giorni precedenti con un referendum tra i rappresentanti.

Il mattino seguente, invece, tutti gli studenti sia di Cossato che di Mosso si sono recati in palestra per augurarsi buone vacanze. La mattinata è stata animata da una serie di giochi in cui si misuravano sette squadre, suddivise in base all'indirizzo d'appartenenza. I ragazzi si sono cimentati in una successione di prove, il cui filo conduttore è stato la Divina Commedia: l'obbiettivo delle classi era quello di superare le prove che gli consentissero di passare da uno all’altro dei vari regni dell'Oltretomba, fino a giungere al Paradiso. Infine, i festeggiamenti sono proseguiti con musica, spuntini e balli di gruppo.

Non si è pensato solo ai festeggiamenti e al divertimento: il periodo prenatalizio ha coinciso anche con la raccolta di viveri solidale a cui la scuola ha aderito. Nell'ultima settimana di lezioni ogni studente ha l'occasione di portare ai rappresentanti d'Istituto uno o più alimenti che poi sono stati consegnati alle professoresse referenti del progetto. Tutto ciò che è stato raccolto è andato all'associazione “Fra Gaudino”, che provvede a distribuire i viveri alle famiglie più bisognose del territorio.