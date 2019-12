A Mongrando tutti Sotto l'Albero

Ricco programma per la sesta edizione di "Mongrando sotto l'albero", il mercatino di Natale per le vie del paese addobbate a festa, che propone prodotti artigianali e tipici locali, ed articoli natalizi.

La giornata inizierà alle 9:30 con l'apertura del mercatino e l'inaugurazione della mostra dei mattoncini colorati presso al sala consigliare di Mongrando. Alle 10, via delle iscrizioni per la corsa degli auguri che partirà dopo mezz'ora.

Nel corso della mattinata, Eco Museo Fucina aperto dalle 10 alle 12, ed il concorso "Miglior piccolo costruttore" con mattoncini colorati dalle 11 alle 14. Pranzo a Villa Siletti, dove, 12:30, sarà distribuita la polenta concia.

Nel pomeriggio, alle 14:30, la premiazione del miglior piccolo costruttore con mattoncini colorati, seguita, alle 14:45, dall'arrivo di Babbo Natale. La festa proseguirà alle 15 con lo spettacolo del centro danza "Scarpette Rosse, alle 16 con il concerto del gruppo Mondo alla chiesa dei San Rocco, alle 17 con il premio per la migliore bancarella, e, alle 18, con la musica live di Sal e Noemi.

Questo il programma, arricchito, durante tutto il corso della giornata, da giri in carrozza per le vie del paese, intrattenimento per bambini, mostra di pittura presso il teatrino locale, incursioni musicali della banda "Marciapé", e dalla presenza del banchetto della sezione di Biella di ASIM.

La sesta edizione di "Mongrando sotto l'albero" si concluderà alle 18:30.