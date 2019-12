Ricetta: Tagliata di anatra e salsa agra

Ricetta per 4 persone:

Prepariamo il nostro petto d'anatra, togliendo la pelle in eccesso.

Mettiamolo in una pirofila e irroriamolo sopra mezza bottiglia di vino rosso e il succo del ribes.

Se il succo fosse irreperibile, acquistiamo 3 vaschette di ribes che spremeremo, con un cucchiaio, in una tazza, filtrandolo poi con l'aiuto di un colino.

Sigilliamo la pirofila con la pellicola e depositiamo in frigo lasciando marinare per 10 ore.

Fatta la marinatura, scoliamo il petto e facciamolo rosolare, a fuoco bassissimo, in una padella con una noce di burro, due cucchiai di olio, l'alloro e l'aglio in camicia.

Rosoliamo il petto dalla parte della pelle per 4/5 minuti, saliamo e quindi giriamolo dalla parte della polpa, lasciandolo ancora per 2 minuti.

Avvolgiamo il petto in una carta da forno e mettiamo in freezer per 15/20 di minuti.