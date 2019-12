Da Cascina Imperolo la mela è di casa: Tutte le proprietà e i benefici

La mela è un frutto prezioso per il nostro organismo. Ricca di proprietà importanti per la nostra salute, come le fibre che contrastano il colesterolo e regolarizzano l'attività intestinale, i minerali, le vitamine e polifenoli, contiene pochi zuccheri ed è consigliata a chi soffre di diabete. La mela è il frutto che si adatta meglio ai cambiamenti di stagione: per questo motivo possiamo trovarla tutto l'anno. Non tutte le mele sono uguali. Alcune sono dolci e succose, ottime da consumare in purezza, con la buccia o senza, altre aspre ma croccanti, ideali per la cottura.

La mela è un ingrediente molto versatile in cucina: possiamo utilizzarla in preparazioni dolci come torte, crostate, strudel, frittelle, ma anche in preparazioni salate come risotti, insalate, contorni per pesce o salse per arrosti.