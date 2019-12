Kìneos Danza: Milonga Santa con gli ospiti Franchina y Olarte Stage + Show Tj Rampini

L’associazione Kìneos Danza organizza giovedì 26 dicembre, presso il Relais Santo Stefano, una nuova serata all’insegna del tango argentino: "Milonga Santa” con gli ospiti V. Franchina E. Olarte Stage + Show e l’apprezzato Tj Rampini.L’evento avrà inizio alle ore 18 con uno stage di Tango condotto da Vittoria Franchina e Edwin Olarte. Continuerà alle 19,30 con un apericena (da prenotare al numero 015 2496154) e terminerà con la “Milonga Santa”, che si terrà dalle 21, con lo show di Vittoria Franchina & Edwin Olarte.

La regia musicale sarà a cura di Roberto Rampini, la direzione artistica a cura di Stefano Aggio.L’evento è riservato ai tesserati ACSI. Durante la Milonga sarà a disposizione “bar free” a buffet con servizio a 4 stelle.Per le prenotazioni in coppia per lo Stage è possibile telefonare al 328 7247652 (Stefano) oppure al 329 9264780 (Simona).Il Santo Stefano SPA Relais si trova in via Garibaldi, 5 a Sandigliano (Bi).

Evento: www.facebook.com/events/487483081876386/

Info: www.kineosdanza.it