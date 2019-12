Dal Nord Ovest - Tre auto coinvolte in un incidente, persona in ospedale

Alle 9,15 circa di questa mattina, 21 dicembre, una squadra del distaccamento volontario dei Vigili del fuoco di Trino e una della sede centrale di Vercelli sono intervenute in via Monte Grappa a Trino per un incidente stradale. Tre le auto coinvolte: l'intervento del 115 è servito a liberare una persona rimasta all’interno di uno dei veicoli e, successivamente, trasportata all'ospedale di Casale dal personale sanitario del 118. I vigili del fuoco hanno quindi messo in sicurezza le macchine. Con loro anche i carabinieri di Trino.