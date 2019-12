Dal Nord Ovest - Il terreno frana anche in Valsesia, Vigili del fuoco in azione

Nella giornata di venerdì 20 dicembre, una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento permanente di Varallo Sesia (Comando di Vercelli) ha effettuato alcuni interventi a seguito di smottamenti sulle sedi stradali, dovuti alle abbondanti piogge. Le località interessate sono Bornate-Guardabosone su SP 72 Km 0,5, in località Valduggia in via Orlonghetto e nel comune di Serravalle Sesia, frazione Vintebbio via San Grato. Il personale del 115, intervenuto di intesa con gli altri enti comunali, ha chiuso i tratti di strada interessati fino a condizioni di sicurezza ripristinate.