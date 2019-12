Dal nord ovest: Due feriti estratti dalle lamiere nello scontro tra auto

Una squadra di Vigili del Fuoco di Borgomanero è intervenuta oggi, 21 dicembre, per un incidente stradale nel comune di Cureggio, dove due auto si sono scontrate frontalmente. I Vigili in collaborazione con il personale sanitario del 118 hanno estratto due feriti con uso di cesoie e divaricatore ed hanno messo in sicurezza i mezzi e area. I rilievi e la dinamica dell'accaduto sono a cura delle forze dell'ordine intervenute sul posto.