Una intera squadra dei Vigili del Fuoco tenuta impegnata per "controllare" un buco sulla strada

Si sa, le nostre strade sono colabrodi e il rischio per gli automobilisti o motociclisti è reale ma le risorse sul territorio, che dovrebbero essere mobilitate per determinati interventi, andrebbero gestite meglio e diversamente.

Poco fa è giunta al NUE una chiamata per un presunto incendio sulla SP 400. Subito una intera squadra dei Vigili del Fuoco si è mobilitata per arrivare sul luogo, in via Bruno Blotto Baldo, trovando, con sorpresa, solo delle torce sulla carreggiata per segnalare un enorme buco nell'asfalto, abbandonate senza alcun presidio.

I Vigili, sul posto in attesa che intervenisse altra forza preposta, sono rimasti bloccati sottraendo cosi', loro malgrado, una squadra ad eventuali altre emergenze ben più gravi.

Sarebbe ora che la manutenzione delle strade provinciali e comunali siano prese in carico con urgenza da chi è preposto per garantire la sicurezza di chi viaggia ed evitare che forze dell'ordine e Vigili del Fuoco non vengano distratti dalle vere emergenze per "fare la guardia ai buchi".