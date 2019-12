Terreno martoriato, altra frana sulla strada per Ronco FOTOGALLERY

Sono a rischio le rive come ogni volta che il maltempo imperversa nel biellese. Ennesima frana sulla strada che da Chiavazza conduce a Ronco. Il fronte per ora è limitato ma suscettibile di movimenti importanti con massi che dall'alto potrebbero cadere sulla carreggiata mettendo a rischio automezzi e persone. La situazione viene monitorata dai Vigili del Fuoco in una notte super impegnata dagli eventi provocati dalla pioggia incessante di questi giorni. Al momento la strada è chiusa sia per chi sale da Biella, imbocco presidiato dalla Polizia Locale, che per chi proviene da Ronco.

Seguiranno aggiornamenti