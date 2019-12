Strade a "groviera" fanno strage di pneumatici: Disagi sulle SP 400 e 419

Strage di pneumatici nel pomeriggio di ieri, 20 dicembre, sule strade provinciali 400 e 419. La prima, che collega Biella a Borriana, presenta una grossa buca che ha arrecato dei danni a oltre 50 veicoli, bloccati all'altezza del benzinaio Repsol. "Abbiamo fatto avanti e indietro dal benzinaio alla nostra officina - racconta Giorgio di Apicella Gomme - con una decina di carroattrezzi che hanno cercato di assistere i numerosi automobilisti bloccati con l'auto in panne. Siamo andati avanti tutto il pomeriggio. Nel frattempo sono stati allertati carabinieri e polizia, che hanno chiuso la strada intorno alle 20,30".

Episodio simile anche se con meno veicoli coinvolti è accaduto sulla SP 419, ex statale raccordo di San Lorenzo sul territorio di Mongrando. Anche in questo caso, una grossa buca peggiorata con le ultime piogge, ha provocato diversi danni alle gomme delle auto in transito.