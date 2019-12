Ronco: Apprensione per un muro pericolante, sopralluogo di 115 e provincia FOTO

Stanno intervenendo Vigili del fuoco e tecnici della provincia sulla SP 203, la strada che da Vigliano porta a Ronco, per un muro di contenimento risultato pericolante. Il loro sopralluogo servirà a stabilire il piano da mettere in atto; nel frattempo si procederà con la messa in sicurezza della zona.

Seguiranno aggiornamenti.