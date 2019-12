Pray fa i conti con il maltempo: Danni per oltre 300mila euro

Da una prima e sommaria stima pare che i danni provocati dal maltempo nel comune di Pray ammontino a oltre 300mila euro. A renderlo noto il sindaco Gian Matteo Passuello, che in mattinata ha effettuato un sopralluogo insieme ai tecnici nelle zone colpite.

"In frazione Flecchia Villa Sopra - spiega il primo cittadino - la strada per Portula resterà chiusa per qualche giorno per vedere se il movimento in atto si arresta. Se positivo, valuteremo la realizzazione di un senso unico alternato in attesa dei lavori di ripristino".

In località Villa Sotto, invece, la curva è in traslazione nonostante i lavori già effettuati in passato. "Abbiamo valutato - spiega Passuello - che necessita installare un inclinometro per misurare il movimento. Solo dopo decideremo il da farsi. A seguito del crollo di alcuni giorni fa, lunedì riapriremo la strada per Casa Duca, in modo condizionato. In caso di maltempo e o altri movimenti di versante sarà richiusa".