Frana tra Masserano e Lessona, la strada rimane chiusa FOTOGALLERY e VIDEO

Aggiornamento del 21 dicembre ore 8:

Insieme ai Vigili del fuoco sono intervenuti nella notte i tecnici della Provincia, che hanno provveduto allo smassamento della frana. Nel frattempo, la strada rimarrà chiusa al traffico in attesa del sopralluogo di un geologo che stabilirà come procedere.

Aggiornamento del 20 dicembre ore 22:

Sarà una notte impegnativa per i Vigili del Fuoco che stanno presidiando il luogo della frana in attesa che si organizzino le operazioni di sgombero del materiale che occupa l'intera carreggiata interrompendo la viabilità tra Masserano e Lessona. Carlo Andreoli, funzionario dei Vigili del Fuoco di Biella, giunto sul posto immediatamente dopo che la riva aveva ceduto, ha effettuato il sopralluogo che ha consentito di mettere in campo le prime operazioni di messa in sicurezza e monitoraggio dell'area.

Ore 19.50:

Nuovi danni da maltempo sulle strade biellesi. Sulla provinciale che collega Masserano a Lessona è caduta una frana che ha occupato l'intera carreggiata. Il terreno è ceduto per circa 15 metri poco prima del ponte. La messa in sicurezza è stata affidata ai Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Cossato, intervenuti insieme al sindaco di Masserano Sergio Fantone. A loro si uniranno i tecnici della provincia. La strada risulta momentaneamente chiusa al traffico.