Cede il terreno a Pavignano, arrivano Vigili del fuoco e Protezione civile FOTO

Il territorio biellese continua a fare i conti con il maltempo. Poco fa, nella mattinata di oggi 21 dicembre, il terreno ha ceduto nei pressi di Pavignano, a bordo strada. Al momento i Vigili del fuoco sono intervenuti per un sopralluogo in attesa dei tecnici per procedere con la messa in sicurezza della zona. Con loro anche la Protezione Civile e la Polizia Locale, che hanno transennato parte della sede stradale.

Nella notte, invece, oltre alle frane a Ronco e Masserano, si è verificato uno smottamento anche a Vaglio Pettinengo. I vigili del fuoco, infine, sono intervenuti a Mongrando per una pianta caduta sulla strada.