Gli auguri dell'Associazione Fucina agli amici

"Cari amici, ancora una volta ci troviamo in prossimità del Santo Natale, un giorno importante per tante persone, un giorno in cui le famiglie si ritrovano, là dove questo possibile e le tradizioni si rinnovano, ma siamo anche alla fine di questo 2019, un anno che tante cose ci ha regalato. Mi fa piacere, come Presidente, ricordare le tante cose belle che la Fucina ha fatto con il vostro aiuto… In primis i festeggiamenti per il 5° anniversario di fondazione della nascita del sodalizio e la grande festa tenutasi presso la struttura alberghiera Relais Santo Stefano di Sandigliano con numerosi ospiti venuti a porgerci gli auguri. In simbiosi con il nostro anniversario c’è stata una altra grande ricorrenza, la consegna dei Premi Fucina.

Riconoscimenti destinati a persone che, con il loro impegno e loro dedizione, hanno dato lustro al territorio di Biella. Impossibile non citare l’importante conferenza culturale di Marzo tenutasi nel Teatro di Gaglianico con il patrocinio del Comune, con relatori di assoluta eccellenza come l’astrofisica e insegnante la dottoressa Sara Garino e lo storico, ricercatore di tesori, Fabrizio Salani, con l’accompagnamento musicale dei maestri Dario Retegno e Alessandro Barbi con la splendida voce di Barbara Capizzi. Nel mese di Giugno ha avuto luogo la 5° passeggiata Raccontata sulle orme del vecchio tranvai di Oropa, che tante persone ha portato negli Anni a riscoprire il percorso tranviario con le proprie peculiarità.

L’edizione di quest’anno ha avuto una rilevanza sociale di tutto rispetto; infatti sono stati distribuiti dolciumi creati nel laboratorio dolciario del carcere di Verbania. Una passeggiata, questa, creata in sinergia con Uisp Comitato di Biella. In autunno un grande evento ha continuato le iniziative su territorio biellese; nato dalla collaborazione con l’Associazione Culturale Libera la Voce in cui si è voluto dedicare il lavoro di meravigliosi musicisti biellesi come Dario Retegno e Alessandro Barbi con la voce di Barbara Capizzi e il testo di Luca Stecchi, alla memoria di due tragici fatti; il ricordo delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio e la triste vicenda del forno crematorio Biellese.

Indimenticabili sono stati anche gli incontri con il nuovo Vescovo della diocesi di Biella, sua eccellenza Monsignor Roberto Farinella; una delegazione del sodalizio si è recata in visita in diverse occasioni, per portare il saluto dell’associazione e per un proposito scambio culturale, ricevendo con somma lode la benedizione vescovile. Durante l’anno non sono mancate donazioni nel sociale che il sodalizio ha eseguito con grande gioia. Nel mese di Novembre, la Fucina Territoriale ha fornito il proprio contributo all’evento benefico dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla “il secondo Gran Galà Aism”. L’ultimo evento in programma vede la collaborazione con la scrittrice dottoressa Roberta Invernizzi per la presentazione del libro “La Torre dei Mille Suoni “nel Comune di Verrone e la contemporanea raccolta di peluche e libri per i figli delle detenute del Carcere di Vercelli. Un’occasione per dare la possibilità a tutti i bimbi di festeggiare il Natale con un dono.

Un bilancio più che positivo e propositivo che ha spinto tutti noi di Fucina a dare il massimo. Un pensiero rivolto al prossimo Anno e alle tante sfide che attendono Fucina, con una particolare sottolineatura per Oropa 2020. La nostra amata Associazione sarà in prima linea con l’ormai storica passeggiata che è stata inserita fra gli eventi di questo importante momento religioso e culturale. Un caloroso grazie al direttivo della Fucina Territoriale Fabrizio Corana (Vicepresidente), Marina Colombo (tesoriere e segretaria), Alessio Ercoli (consigliere), Fabrizio Salani (consigliere), Paola Mercandino (consigliere) Mary Scorteccia (consigliere) Un grazie di cuore, a tutti i soci e i simpatizzanti del nostro sodalizio.

Un doveroso ringraziamento fa fatto alle persone che ci hanno aiutato prestandoci la propria collaborazione in particolare si ringrazia: la giunta comunale di Biella in particolare gli Assessori Barbara Greggio e Massimiliano Gaggino. I Sindaci dei Comuni di Gaglianico dott. Paolo Maggia, il Sindaco del Comune di Verrone Cinzia Bossi e il Sindaco del Comune di Bioglio Stefano Ceffa. L’Associazione Ferrovia Biella Oropa nelle persone di Adriano Guglielminotti e Davide Varesano. L’Associazione Culturale Libera La Voce Il Presidente della Uisp sezione di Biella Piermario Garbino e il suo vice Luigi De Gobbi. I media locali che ci hanno supportato permettendoci di diffondere i nostri eventi I migliori Auguri di Buone Feste giungano a Voi tutti e il sorriso di questi giorni possa scaldare i cuori di ogni persona che accompagna il nostro cammino, e il Nuovo Anno sia un orizzonte in cui spicchi un’alba luminosa per ognuno di noi e per la città di Biella".