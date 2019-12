Biella: Tre nuovi alberi nel giardino della scuola dell'infanzia di Pavignano

Venerdì 29 novembre i bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia di Pavignano hanno messo a dimora, nel giardino antistante il plesso, tre alberi da frutto, donati loro come simbolo di continuità, dai bimbi che attualmente frequentano la Scuola Primaria. Alberi di mele che, nelle stagioni autunnali, produrranno gustosi frutti che i bimbi potranno raccogliere e consumare durante la giornata.

L’attività, programmata in occasione della Giornata nazionale dell’albero, è stata coordinata dalla mamma arboricoltore Silke Battistini e dalla maestra Elisabetta Albertino, e si è svolta in presenza del Dirigente Scolastico Tiziano Badà. Mamma Silke ha spiegato ai bambini le regole e cure da adottare durante la messa a dimora e la successiva crescita delle piante, le quali saranno inserite nel Censimento del Verde del Comune di Biella. Questa esperienza è in linea con il progetto “Merenda sana”, promosso nelle scuole dell’Istituto Comprensivo Biella II, che intende incentivare le scelte consapevoli ed equilibrate per quanto riguarda l’alimentazione, offrendo ai bambini la frutta durante il momento della merenda anziché alimenti elaborati, pratica che alla scuola dell’infanzia di Pavignano si svolge quotidianamente in modo condiviso dalle maestre da ormai 7 anni.

Oggi invece, sabato 21 dicembre, in occasione delle festività natalizie, maestre, bambini e famiglie hanno visitato il caratteristico presepe itinerante di Postua. Dopo la passeggiata hanno pranzato presso l'oratorio di Cossato, dove è arrivato Babbo Natale a consegnare i regali ai bambini, donati dalla Banca del Giocattolo e dall'Associazione genitori di Pavignano. I bambini hanno rallegrato la giornata con i loro canti natalizi e hanno recitato una poesia, ringraziando le Maestre in pensione Caterina Cloro e Loredana Canazza, le quali hanno coordinato i progetti di letto-scrittura e di musica attivati quest’anno a scuola.