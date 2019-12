Diabetologia Asl Biella, nuove strumentazioni grazie alla FAND

Un nuovo dono per l’ASL di Biella. Sono già operativi - presso la Struttura di Diabetologia diretta dal dottor Franco Travaglino - i due doppler portatili consegnati nelle scorse settimane dalla FAND, l’Associazione Italiana Diabetici di Biella.



La Onlus ha destinato all’Azienda Sanitaria una donazione complessiva di 15.000 euro; a metà novembre, in concomitanza con le iniziative promosse per la giornata mondiale del diabete, la prima tranche da 5mila euro ha permesso l’acquisto di questi primi strumenti che vengono utilizzati uno in ospedale e uno sul territorio, presso la casa della salute di Cavaglià. Inoltre è stato possibile acquisire anche un nuovo carrello di supporto per l’attività diagnostica del servizio.



“Desidero ringraziare l’Associazione Italiana Diabetici di Biella - dichiara il dottor Franco Travaglino - che da sempre porta avanti iniziative a sostegno delle nostre attività. Questi strumenti sono di grande supporto nell’attività clinica quotidiana, specie nel monitoraggio dei pazienti sugli arti inferiori per le attività di prevenzione del piede diabetico”.