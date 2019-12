Torino ospiterà il raduno internazionale di Fridays for Future: attesi migliaia di giovani e Greta Thunberg

Torino si conferma città della "rivoluzione ambientale": il capoluogo piemontese infatti, nell'estate 2020, ospiterà il raduno internazionale di Fridays for Future.

Una data precisa ancora non c'è, ma il raduno si dovrebbe svolgere ad agosto. Sono stati gli attivisti a scegliere Torino, che ha battuto Dresda con una percentuale di preferenze altissima (76%) nella corsa a due. L'evento consisterà in 5 giorni di incontri, meeting, conferenze, presidi e assemblee a tema ambiente.

All'ombra della Mole, oltre ai migliaia di giovani attesi in città, ci sarà anche Greta Thunberg: l'attivista svedese, che lo scorso venerdì aveva animato il presidio di piazza Castello, tornerà quindi a Torino.

Entusiasta la sindaca Chiara Appendino: "Un risultato che si deve al grande lavoro del gruppo dei Fridays For Future Torino e in cui la Città ha creduto sin dall'inizio. Ma anche un segnale, un segnale importante che ancora una volta mette al centro la priorità dell'emergenza climatica, rendendo Torino megafono per tutto il mondo. Grazie a chi lo ha reso possibile".