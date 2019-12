Si alza il coro del NO alla Discarica di Salussola: la prossima conferenza a marzo 2020 FOTOGALLERY

E' stata programmata nella seconda settimana di marzo 2020 la prossima Conferenza dei Servizi dove si tornerà a parlare del discarica di Amianto di Salussola Brianco. Durante la seduta di ieri mattina, venerdì 20 dicembre, sono stati approvati i verbali delle sedute precedenti ed è stata fissata la prossima data con i tecnici della provincia, dove verranno visionate e discusse le modifiche proposte dalla società Acqua e Sole grazie alla riapertura dei termini di istruttoria. Ancora nessuna pubblicazione dell'avviso per la variante al piano regolatore che impone tempo burocratici di 60 giorni dalla sua pubblicazione e che è da presentare già ora anche nel caso in cui la discarica dovesse venire confermata

Mentre dentro il palazzo della Provincia di Biella la società Acqua e Sole srl, Arpa, Asl, il vice sindaco del Comune di Dorzano, il sindaco di Salussola e i tecnici provinciale discutevano, fuori ad aspettarli fin da prima dell'inizio della conferenza c'era il Comitato Salussola Ambiente è Futuro. Dalle 9 di ieri mattina, venerdì 20 dicembre, la pioggia non ha fermato il sit-in del Comitato. "Non siamo in molti - spiega la presidente Simonetta Magnone - . Ma siamo riusciti a farci sentire fin dentro le sale conferenze di via Sella". Posizionati proprio davanti all'entrata ancor prima dell'inizio dell'incontro, "per aspettare Acqua e Sole visto che ci accusano di temere il confronto". Il gruppo ha cantato e urlato a squarcia gola il proprio NO alla discarica di Amianto a Salussola Brianco accompagnati dalla musica di una zampogna e strumenti inusuali come 2 coperchi e una pentola con un cucchiaio di legno che hanno fatto da batteria completa.

"Uno di noi è stato ammesso alla conferenza - spiega Magnone -. Durante l'incontro il vice sindaco di Dorzano ha informato che i comuni esclusi dal procedimento faranno appello al Consiglio di Stato. Le nostre prossime mosse? Aspettare marzo 2020 ma ancora prima depositare alcune osservazioni e lo faremo entro il 3 gennaio".