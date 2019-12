Dalla Fondazione CRT contributi anche nel Biellese per ricerca e cultura

La fondazione Cassa di Risparmio di Torino investe 4 milioni di euro su 284 progetti tra Piemonte e Valle d’Aosta nell’ambito di welfare, ricerca, istruzione, arte e cultura. Tra questi rientrano anche i progetti della cooperativa Agricola Biella onlus ("Seminare Libertà BI Welfare e Territorio") e della società cooperativa di solidarietà di Ponderano ("Biella Incontra il Design. Dialoghi di riuso creativo - Quinta edizione"), oltre all’attività di ricerca della Fondazione Edo ed Elvo Tempia di Biella.

“Concludiamo il 2019 - dichiara il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia - con il sostegno a circa trecento iniziative in 106 Comuni del Piemonte e della Valle d’Aosta: sono semi che germogliano e ravvivano il tessuto sociale e culturale, contribuendo a fare da collante per le comunità del territorio. In linea con le nuove idee di futuro lanciate con gli Stati Generali, Fondazione CRT supporta le progettualità orientate ai valori dell’ambiente, della sostenibilità, dell’inclusione, della promozione dei giovani, e anche numerosi eventi che si realizzano nelle realtà periferiche”.

“Il bando ‘Ordinarie’ della Fondazione CRT - afferma il Segretario Generale della Fondazione CRT e Presidente di EFC Massimo Lapucci - consente di realizzare centinaia di interventi estremamente diversificati e capillari per la tutela dell’ambiente, la ricerca, la formazione del capitale umano, il welfare, la cultura, in modo da migliorare il benessere delle persone e della collettività, obiettivo ultimo della filantropia istituzionale. Nella selezione delle proposte teniamo in particolare considerazione la sostenibilità dei progetti e la capacità delle associazioni di fare sistema sul territorio, attraverso lo sviluppo di reti e connessioni virtuose con enti locali e non profit”.

In particolare, per l’area Welfare e Territorio la Fondazione CRT ha deliberato 124 contributi per un importo complessivo di oltre 1,5 milioni di euro a sostegno di una pluralità di interventi. Un contributo significativo di 250.000 euro è stato destinato inoltre al Coordinamento Regionale del volontariato di Protezione Civile del Piemonte per l’acquisto di un nuovo mezzo. Per l’area Ricerca e Istruzione sono stati approvati 123 contributi per oltre 2,1 milioni di euro: oltre 800.000 mila euro agli Atenei e circa 1,3 milioni di euro a enti del territorio.

Il sostegno della Fondazione CRT va, in particolare, all’attività di ricerca di realtà di eccellenza come la Fondazione Edo ed Elvo Tempia Valenta Onlus di Biella. I contributi per la ricerca sono destinati non solo ai dipartimenti universitari, ma anche ai centri di alto livello. Sempre in ambito scolastico, particolare attenzione è rivolta ai bisogni educativi speciali, all’inclusione e alle attività extracurriculari capaci di sviluppare nei ragazzi competenze trasversali e approcci innovativi ai vari campi del sapere. Inoltre, sia nella ricerca sia nell’istruzione, Fondazione CRT promuove iniziative incentrate sul valore della sostenibilità ambientale. Nel campo Arte e Cultura sono 37 i contributi per complessivi 376 mila euro a sostegno, in particolare, di premi e concorsi letterari, iniziative culturali e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico, attività museali, progetti di diffusione della lettura e di inclusione attraverso la cultura.