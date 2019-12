Asl Biella: da lunedì nuovi esami di radiologia ad accesso diretto in ospedale

Da lunedì 23 Dicembre per tre giorni alla settimana sarà possibile eseguire alcuni esami radiologici ad accesso diretto in ospedale. In particolare si tratta di panoramica dentaria, teleradiografia del cranio per Cefalometria, Articolazione Temporo – Mandibolare, Emimandibola Destra e Emimandibola Sinistra.I giorni della settimana in cui sarà possibile eseguire gli esami direttamente sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8 alle 10 con una disponibilità massima di 15 pazienti al giorno.

È necessario presentare la prescrizione medica per il Sistema Sanitario Nazionale.Le stesse prestazioni - non con la formula ad accesso diretto - possono essere eseguite anche a Cossato dal lunedì al venerdì (Presso la casa della Salute, ex Poliambulatorio di Via Pier Maffei 59) prenotando con le modalità attualmente in uso: numero verde del CUP regionale 800-000-500, presso CUP territoriali o Farmacie Territoriali. ​