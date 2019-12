Custodiamo la Valsessera sulla proroga dei termini per l'esecuzione delle opere

Riceviamo e pubblichiamo:

"Diga sul torrente Sessera: sul tema della proroga dei termini per l'esecuzione delle opere (scadono a fine dicembre i 5 anni dall'autorizzazione VIA) "Custodiamo la Valsessera" ha interpellato ad inizio settembre il Ministro dell'Ambiente ritenendo necessario, come prevede il testo unico ambientale, il rifacimento della procedura di VIA. Non avendo ricevuto risposta ha posto il tema ai partiti di Governo (PD, M5S, LEU) con l'interrogazione presentata da Rossella Muroni di LEU.

Altre iniziative informali sono state avviate coinvolgendo in particolare i Deputati Lucia Azzolina e Jessica Costanzo del M5S, Enrico Borghi del PD e il Sottosegretario all'Ambiente Roberto Morassut del PD. Nei prossimi giorni capiremo il destino di quest'opera. Ad oggi va osservato, e con questi argomenti "Custodiamo la Valsessera" ha eccepito sulla possibilità di rilasciare la proroga, che non sono state concluse le analisi ed indagini prescritte in VIA per la redazione del progetto esecutivo (in questi giorni in Valsessera sono in corso, tardivamente, le prove geognostiche per la posa della condotta, prove condotte senza curare una idoena informazione dei proprietari dei fondi coinvolti).

Conseguentemente non sono ancora disponibili "le verifiche di ottemperanza" (fase progettuale), non è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, non è stata finanziata l'opera, non sono stati fatti i bandi europei per l'assegnazione dei lavori, non sono stati aperti cantieri per eseguire l'opera. Tale estrema tardività nella conduzione del progetto e la mancanza dei requisiti minimi (il finanziamento dell'opera e un progetto approvato) depongono per l'impossibilità tecnica del riconoscimento della proroga. E d'altro canto illustrano che la tempistica illustrata dal Consorzio nei propri elaborati in sede di VIA non è attendibile: in 5 anni dovevano realizzare l'opera ma non sono stati nemmeno capaci di concludere la fase progettuale".