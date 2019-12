Occhieppo Superiore: Sospesa la ZTL per domenica 22 dicembre

ZTL a Occhieppo Superiore sospesa per domenica 22 dicembre. Il provvedimento arriva dal sindaco Emanuele Ramella Pralungo (responsabile del servizio di Polizia Locale) in seguito alla richiesta inoltrata al comune dai commercianti della zona. “Premesso che i commercianti di Occhieppo Superiore - si legge nel testo dell’ordinanza - chiedevano la deroga al funzionamento della Zona a Traffico Limitato di via Martiri della Libertà nell’intera giornata di domenica 22 dicembre, giorno in cui gli esercizi commerciali saranno aperti al pubblico, il sindaco dispone di sospendere il provvedimento dalle 00:01 alle 23:59 di tale giorno”. Una decisione in linea con quelle degli anni scorsi.