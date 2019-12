Divertimento e solidarietà assoluti protagonisti a Pralungo

Nei giorni scorsi, a Pralungo l’associazione Genitori & Giovani, in collaborazione con Libera la Voce e il gruppo culturale pralunghese ha regalato a bambini e adulti un pomeriggio di divertimento con la comica Francesca Ceretta e la partecipazione straordinaria di Babbo Natale. Durante il pomeriggio, si sono alternati sul palco con canti natalizi i bambini delle scuole di Pralungo e gli artisti di Libera la Voce.

“Lo scopo della manifestazione – spiegano gli organizzatori - era quello di promuovere una raccolta fondi per le scuole di Pralungo e per Neurolend, un'associazione che collabora con il reparto di neurologia pediatrica del Regina Margherita di Torino. Lo scopo della giornata è stato ampiamente raggiunto grazie alla generosità dei partecipanti”. Sono stati emessi, infatti, due assegni simbolici firmati dai rappresentanti delle associazioni: quello di Neuroland è stato consegnato a Marco Guglielminotti il vice presidente di Neuroland mentre quello per le scuole è stato dato al presidente dell’associazione Genitori & Giovani, che verranno utilizzati per finanziare i futuri progetti delle scuole.