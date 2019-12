Rugby: Biella incontra la capolista Accademia Francescato sul campo di via Salvo D'Aquisto

Ultima gara di campionato per il 2019, penultima del girone di andata. Biella Rugby giocherà sabato, sul campo di casa, in via Salvo D’Acquisto alle 14.30 opposto alla capolista Accademia Nazionale Ivan Francescato.

Reduci della vittoria di Genova, i ragazzi guidati dal tandem Birchall-Shelford, hanno trascorso la settimana preparando con puntiglio il prossimo impegno. Ostiche le prospettive: i primi della classe di stanza a Remedello, vantano sei successi di fila su sette partite giocate, unica débâcle, contro Settimo Torino nella prima giornata, quando il gruppo non era ancora amalgamato.

L’head coach Aldo Birchall: “Sarà l’ultimo impegno del 2019 ed è chiaro che faremo di tutto per finire l’anno in maniera positiva. Accademia è una squadra molto veloce. La troveremo quasi al top della forma perché ormai manca pochissimo tempo all’inizio del Sei Nazioni e tutti sappiamo che molti dei ragazzi che giocheranno domenica, sono coinvolti con la Nazionale Italiana Under 20. Sono in forma, imbattuti dalla prima giornata, stanno sicuramente attraversando un buon momento. La velocità è l’arma chiave che hanno, noi dovremo essere molto reattivi a livello difensivo, molto bravi a leggere le situazioni che man mano ci troveremo davanti e fare le nostre cose come sappiamo. Anche la mischia di Accademia è molto performante, sarà una dura battaglia tra gli avanti. Noi stiamo lavorando per cercare di giocare una partita migliore di quella che abbiamo fatto a Genova. Scenderemo in campo con il miglior ventitré possibile e con la migliore combinazione di giocatori per affrontare un avversario che, come ho detto è fisicamente forte, veloce e molto reattivo. Come sempre, ci farà un enorme piacere se il nostro pubblico vorrà assistere all’incontro. Per chiudere l’anno insieme, per dare sostegno ai ragazzi in occasione di un match molto importante e per prendere parte, tutti insieme, al bellissimo evento proposto dalla società dopo l’incontro”.

Diretta Facebook della gara sulla pagina Biella Rugby 1977. Dopo la gara, concomitante con il terzo tempo delle due squadre, nelle strutture del Biella Rugby ci sarà la Festa di Natale con spettacoli di magia, la musica di Valentina May e della sua band e l’arrivo di Babbo Natale. Ci sarà anche una lotteria, che prevede in palio numerosi gadget gialloverdi.

I proventi della vendita dei biglietti, andrà in sostegno dell’iniziativa ‘Pizza Sospesa’ voluta da Pizza Max Biella in collaborazione con la Mensa del Pane Quotidiano (Caritas, via Novara).

Serie A – Rd. 8. 21.12.19:Biella Rugby – Acc. Naz. I. Francescato. 22.12.19:

Settimo Torino – Cus Genova; I Centurioni – Cus Ad Maiora Torino; Rugby Milano – Amatori Alghero; Pro Recco – Rugby Parabiago.

IL WEEKEND GIALLOVERDE

UNDER 18 22 dicembre Cus Genova vs Biella Rugby a Genovaalle ore 12.30. Finale per il primo e secondo posto della prima fase di campionato. Biella è comunque già qualificato alla seconda fase interregionale.

UNDER 16 22 dicembre Cus Genova vs Biella Rugby a Genova alle ore 11.