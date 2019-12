Golf Cavaglià: premiazioni di fine anno e Louisiana di Natale FOTO

Gran finale di stagione nel week-end al Golf Club Cavaglià. Sabato si è svolta la tradizionale cena degli auguri allietata dalle atmosfere jazz regalate dalla BJC Big Band. Durante la serata sono stati premiati i campioni sociali della varie categorie e i vincitori della classifica “Eclettica Score d'Argento”.

I premiati

Golf Campionati sociali match play: Elena Benigni/Stefania Guglielminotti Valetta (doppio), Simone Bucino (1 a categoria maschile), Lorenzo Paravella (2 a cat. masc.), Franco Bucino (3 a cat. masc.), Nicole Zanetti (1 a cat. femminile) e Gianna Doati (2 a cat. Femminile).

Golf Eclettica: Simone Bucino (1 a categoria maschile), Piero Ceresa (2 a cat. masc.), Michele Azeglio (3 a cat. masc.), Simona Rosazza Gianin (1 a cat. femminile) e Sandra Ravani (2 a cat. Femminile).

Tennis: Paolo Schellino (singolare maschile), Simona Rosazza Gianin (singolare femminile) e Paolo Schellino/Marco Hofer (doppio).

Burraco: Alessandro Girelli/Cinzia Codemo.

Scopa l'Asso: Franco Ceresa/Alessandro Craveia.

Biliardo Italiana: Simone Bucino.

Biliardo Goriziana: Franco Bucino.

Biliardo Goriziana a coppie: Gilberto Manfredo/Marco Brocchetti.

Un riconoscimento speciale è stato consegnato ai tre arbitri del club: Alberto Tolu, Simona Rosazza Gianin e Nicole Zanetti.

Domenica il percorso del club, ancora in perfette condizioni malgrado la stagione invernale, ha ospitato la Louisiana di Natale che ha visto al via quasi 80 partecipanti impegnati in una gara a coppie (18 buche, Stableford) a contendersi i premi in “bollicine” messi in palio da InBarcaTO. A dominare è stata la coppia formata da Simone Bucino/Giovanni Nicoletti con 44 punti lordi. Nel netto 1° posto con 49 punti per Davide Tristaino/Antonino Savallo seguiti da Livio Tonello/Luca Maccagno e Alberto Canuti/Emanuela Patti. Prima coppia mista Silvia Malinverni/Giuseppe Gaeta, 1 a coppia mista Gianna Doati/Donatella Villa.

Il percorso e l'UNAHOTELS Golf Hotel Cavaglià non osserveranno giorni di chiusura e saranno aperti per tutto il periodo delle festività.