Cus Torino ultimo ostacolo del 2019 per il Teens Cossato

Il Fanton Teens Cossato vuole chiudere il suo magico 2019 con un altro successo: la squadra di coach Gianpiero Bertetti, reduce da 9 vittorie consecutive e sconfitta solo una volta in 12 partite, affronterà sabato alle 20,30 il Cus Torino. Nella trasferta in programma al palasport di via Panetti, capitan Murta e compagni dovranno prendere con le molle un avversaria che fa dell'energia e dell'esuberanza dei propri giovani la principale arma.

La continuità è il punto debole del Cus, che dopo aver perso le prime quattro partite e vinto le successive quattro, è andato ko altre tre volte consecutive, con uno scarto medio negativo di 14 punti. I torinesi però sono reduci dal successo 60-54 sul campo del Kolbe, rivale diretta per la salvezza. Tutti disponibili per coach Bertetti, eccezion fatta per l'ala Alberto Vercellino, operato l'altro ieri al ginocchio destro, dopo la rottura del legamento crociato anteriore subita lo scorso ottobre.