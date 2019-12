Basket Femminile: la 14enne in forza alla Bfb convocata in azzurro

Ancora una volta una ragazza del Basket Femminile Biellese è stata convocata alla selezione delle Azzurrine. Si tratta della 14enne Soha Habti. La Federazione Pallacanestro, nell'ambito dello sviluppo del basket femminile, organizza ogni anno selezioni regionali che porteranno poi i migliori prospect nazionali al Trofeo delle Reguioni dando visione ai futuri talenti. Soha, cresciuta nel minibasket di Ponderano e poi passata al Basket Femminile Biellese per continuare il suo percorso in un ambiente totalmente femminile, si è messa in evidenza davanti agli occhi dei selezionatori con prestazioni di grande spessore.

I sacrifici sono stati ripagati con la convoca di domenica 15 dicembre a Torino.''È una ragazza splendida'' commentano dalla dirigenza ''sempre presente agli allenamenti e sempre positiva. In campo sa farsi trovare pronta e sotto canestro lotta sui rimbalzi come una leonessa. Siamo felicissimi che possa fare questa esperienza e per noi è un onore proporre anche quest'anno giovani così valide alla Federazione. Compito della nostra società è valorizzare anche le ragazze che giocano a basket e dare loro queste opportunità. In bocca al lupo a Soha per tante altre soddisfazioni nel basket e nella vita''.