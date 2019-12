Gaglianico, all’auditorium i Mahonez Live

Sabato 21 dicembre all’Auditorium di Gaglianico andrà in scena il concerto live dei Mahonez, con l’esibizione di brani originali e cover rock-pop. A formare il complesso Eogan Mac Mahon (chitarra e voce), Simona Carando (voce), Franco Monte (basso), Massimo Pinton (batteria). L’appuntamento è fissato per le 21. Per informazioni relative: 320/5628640.