Il presidente Cirio e l'assessore Chiorino sulla revoca licenziamenti alla Livanova di Saluggia

Riceviamo e pubblichiamo. “La notizia della revoca del procedimento di licenziamento di 83 dipendenti dello stabilimento Livanova di Saluggia, nel Vercellese, oltre ad essere un'ottima notizia rappresenta un fatto estremamente significativo, in quanto conferma la volontà dell’azienda Sorin di proseguire a investire sul nostro territorio - dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore al Lavoro Elena Chiorino - Il settore biomedicale piemontese, infatti, proprio grazie alla ricerca e al know how delle persone coinvolte, rappresenta un’eccellenza non soltanto locale, ma italiana ed europea, che va mantenuta e, se possibile, ulteriormente potenziata e rafforzata. Il lieto fine di questa vicenda dimostra come il dialogo produttivo fra tutte le parti in causa, dall’azienda ai sindacati, dalle Istituzioni come la Regione, la Provincia e i Comuni, Confindustria, i rappresentanti del mondo produttivo e i lavoratori, può davvero produrre risultati concreti, positivi e tangibili. In un momento di oggettiva difficoltà come quello che stiamo vivendo sul fronte occupazionale, occorre difendere le nostre eccellenze e il saper fare dei nostri lavoratori facendo squadra e remando tutti nella stessa direzione, senza alcun distinguo, nell’unico ed esclusivo interesse del nostro territorio e di chi, in quel territorio, vive e lavora”.