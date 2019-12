Funicolare ancora bloccata: la coalizione di liste civiche interroga Corradino

Interrogazioni della minoranza, formata dalla Lista Civica Biellese (Paolo Robazza, Sara Gentile), Buongiorno Biella (Andrea Foglio Bonda) e Le Persone al Centro (Pietro Barrasso, Federico Maio, Donato Gentile) sul malfunzionamento della funicolare, il 1° dicembre, ennesimo guasto di un lunga serie. "Dopo l’infelice intervento strutturale all’impianto voluto dall’ex sindaco Marco Cavicchioli, le continue interruzioni del servizio pubblico oscurano la credibilità di una città che l’Unesco immagina 'creativa' anche per la sua attrattività turistica -scrivono i rappresentanti della minoranza-. Contestualmente al blocco dell’ex funicolare di domenica 1 dicembre, il titolare del Ristorante La Civetta, Benito Possemato (già consigliere comunale, sostenitore della giunta Cavicchioli ma da sempre critico sull’operazione funicolare) si è visto costretto a tener chiuso il proprio locale, con evidente danno economico". Funicolare ancora bloccata:

A fronte di questi fatti le liste hanno posto tre quesiti: "sapere se il Sindaco di Biella abbia esattamente la misura delle parole quando afferma 'che l’impianto si fermi ogni tre mesi può starci, anche se non sarebbe giusto', che è esattamente quanto sostenuto dall’ex sindaco Cavicchioli valutando pro e contro della sua scelta di modifica all’impianto funicolare; sapere se in caso di 'congelamento' del pagamento delle fatture emesse dalla Maspero Elevatori vi sia certezza di essere nel giusto in caso di ricorsi da parte della ditta di Como e, infine, per sapere quali misure concrete intenda adottare il Sindaco Corradino per dare soluzione 'definitiva' al problema funicolare/ascensore, saldando un debito elettorale assunto come primo atto e dovere di impegno nei confronti dei cittadini di Biella".