Denaro per il ponte della Tangenziale, soddisfazione in casa Pd

"Il Partito Democratico Piemontese esprime soddisfazione per il 'Decreto Ponti' con il quale vengono sbloccate risorse statali per manutenzioni straordinarie segnalate dagli enti locali 'in particolare le provincie'. Per quanto riguarda il Biellese, sarà stanziato un totale di 1.745.000 euro per interventi di manutenzione straordinaria sui ponti del torrente cervo della Sp142 /A (SP142/A Biellese, variante raccordo ponte torrente Cervo KM1-000 e Sp 142/A ponte torrente Cervo KM1-000) tra il 2019 ed il 2022. Si tratta di una disponibilità non scontata, anche considerando che il periodo della legge di stabilità è sempre molto complesso e pieno di aspettative da soddisfare. Non dimentichiamo che queste opere significano lavoro e investimenti sul territorio: ciò di cui la nostra economia ha bisogno come il pane". A dichiararlo il segretario regionale Paolo Furia.