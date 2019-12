Il piacere di abitare: Ebanisteria Monteferrario, trent’anni di passione sul territorio biellese

Quanto è importante, per un’azienda biellese, credere ed investire nel proprio territorio?

Ne abbiamo parlato con Alessandra e Marco Monteferrario de “L’Ebanisteria Monteferrario” di Cossato, che ci raccontano la storia della loro azienda.



Qual è il vostro settore e di cosa vi occupate principalmente?

Marco: “Da ormai 30 anni ci dedichiamo al “benessere” delle abitazioni, il nostro lavoro consiste nel creare al meglio il comfort abitativo dei nostri clienti. Per questo, abbiamo fatto una selezione di prodotti delle migliori marche per rispondere al meglio ad ogni esigenza. Ci occupiamo di serramenti in legno e in PVC, porte interne, porte e chiusure blindate, pavimenti in legno, in laminato e in pvc, schermature solari e scale”.



Oltre alle abitazioni, di cos’altro vi occupate?

Marco: “Abbiamo una buona sinergia sia con i privati che con i progettisti e questo ci permette di elaborare le migliori soluzioni in entrambi i settori, a 360 gradi”.



Qual è la vostra zona di lavoro?

Alessandra: “Lavoriamo principalmente nella provincia di Biella; crediamo molto nel nostro territorio e nelle potenzialità che ci offre. Copriamo inoltre le province di Vercelli e Novara e, all’occorrenza, siamo operativi anche fuori regione. In questo momento per esempio, abbiamo dei cantieri aperti a Courmayeur”.



Qual è lo stimolo che vi porta ad investire nel biellese?

Alessandra: “Ci piace pensare che i nostri interventi creino una rete invisibile ma viva e sentita all’interno del territorio. Attraversando Biella, possiamo notare che gli interventi de L’Ebanisteria Monteferrario collegano diversi punti della città, anche di differenti interessi.

Di quali interventi stiamo parlando?

Siamo presenti in via Italia con gli interni di “Rodighiero Gioielli”, le vetrine della “Panetteria Sorelle Duò” e l’esposizione di “Thanks”. Spostandoci in Piazza Duomo, siamo stati attivi delle realizzazioni de “La Burgheria” e “Clinica Odontoiatrica Villa”. All’interno del palazzo della Provincia di Biella le porte interne e la pavimentazione della sala conferenze sono state argomento di Monteferrario. Se ci spostiamo verso l’esterno della città, incontriamo “Birra Menabrea” che ha scelto i serramenti di Monteferrario per completare l’importante ampliamento dello stabile della produzione avvenuto lo scorso anno. Uscendo dal centro ma restando a Biella, parliamo dell’“Ambulatorio Veterinario San Pietro” di Dott. Biassoli e di “B&B per Oropa”, nato dalla ristrutturazione dell’interno edificio. In molti di questi è stata fondamentale la collaborazione con nostro fratello Roberto che, con le sue lavorazioni firmate “Legno & Cultura”, arricchisce l’ambiente. Nel resto del biellese ci siamo occupati degli interni di “Caffè Mazzini” nel centro di Cossato, dell’azienda “Cascina Preziosa” di Castellengo e dell’azienda Sperino di Paolo e Luca De Marchi. Salendo verso Valdilana, Monteferrario ha contribuito ai lavori dell’azienda “Successori Reda” dove sono stati eseguiti interventi interni con finiture personalizzate”.

Trent’anni sono tanti, come vi siete formati?

Alessandra: “Con l’esperienza tramandata da tre generazioni e la passione che ci ha permesso di superare ogni difficoltà, adattandoci al grande cambiamento della nostra epoca. Queste sono le nostre carte vincenti, che da sempre giochiamo. Inoltre, crediamo molto nel servizio, i nostri posatori sono interni alla nostra azienda in continuo aggiornamento. Nel mese di marzo 2019 entrambi hanno ottenuto, superando l’esame a pieni voti, il Diploma di “Installatore Diplomato Internorm”. Usiamo materiali di alto contenuto tecnologico e prestazionale, sia nella posa che nell’assistenza postvendita affidandoci alle miglior forniture. Per noi è molto importante soddisfare le richieste del cliente e dare il miglior servizio. Siamo infatti disponibili prima, durante e dopo”.

Marco e Alessandra sono disponibili in showroom per qualsiasi indicazione e per mostrare i diversi prodotti.

I tecnici di Monteferrario hanno preparato una semplice guida per dare qualche informazione utile relativa alla scelta del giusto serramento, consultabile qui. (sarà cliccabile)



Gli uffici e lo showroom di Ebanisteria Monteferrario si trovano a Cossato, in via Spolina 18/b.

Sono aperti dal lunedì al venerdì con orario dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

La sede è chiusa il lunedì mattina, ma sono disponibili appuntamenti anche in altri orari.

Info su www.monteferrario.it – Tel. 015 927347



Per le prossime festività gli uffici e lo showroom de L’Ebanisteria Monteferrario resteranno chiusi da lunedì 23 dicembre 2019 a martedì 7 gennaio 2020.

Alessandra, Marco e tutto lo Staff colgono l’occasione

per augurare Buone Feste a tutti.