Auguri di Buon Natale e Buon 2020 da Siviero Davide & C. Sas

La SIVIERO DAVIDE & C.SAS in occasione delle prossime festività e del concludersi di questo anno, vuole ringraziare tutti i suoi collaboratori che, con dedizione e professionalità, hanno permesso a questa piccola impresa di distinguersi sul territorio nel settore della manutenzione del verde, sia pubblico che privato, nonché nei servizi di spargimento sale e sgombero neve.

“Un ringraziamento di cuore anche ai nostri Clienti, ai quali possiamo dire di averci messo tutto l’impegno possibile per poter soddisfare le loro esigenze, e per finire un grazie anche ai nostri Fornitori, quasi tutti scelti sul territorio locale, che ci permettono di poter lavorare con puntualità e serietà. Da parte nostra un proposito costante: migliorare sempre la nostra attività in funzione dell’ambiente che ci circonda, utilizzando sempre di più prodotti a basso impatto ambientale, come il diserbo ecologico, nostro fiore all’occhiello, per proseguire poi con l’utilizzo delle attrezzature elettriche per abbassare in modo significativo l’inquinamento acustico. Auguriamo a tutti un sereno Natale e uno splendido anno nuovo!”.

Siviero Davide & C. S.a.s. - Cascina Fraschei, 2 Mottalciata

Tel: 0161 1920466 - Cell: 348 7953795

info@sivierodavide.it