Quaregna: Da Macelleria de Ruvo oltre 50 piatti freschi e gustosi pronti da cucinare

Da anni la Macelleria de Ruvo è un punto di riferimento nelle province di Biella e Vercelli per la lavorazione della carne equina. Dall’origine degli animali alla scelta dei tagli e alle lavorazioni successive tutto, de Ruvo segue un procedimento che mantiene altissimi livelli di qualità per ottenere il massimo in termini di freschezza, digeribilità, valore nutrizionale e facilità di preparazione.

Nel fresco sono disponibili moltissimi tagli, per incontrare le esigenze di una cucina sana e ricca. Vi è poi un’ampia scelta di insaccati e altri prodotti conservati, come la bresaola. Alla tradizionale scelta di carni equine de Ruvo ha aggiunto poi, nel solo punto vendita di Quaregna, un’ampia scelta di preparazioni di polleria.

La carne equina è adatta a tutti, ed in particolare agli anemici, a chi sta facendo una dieta dimagrante, a chi ha il colesterolo alto, ed è una buona alternativa alla solita fettina per i bambini. Inoltre è una delle poche carni che contengono zuccheri (in particolare il glicogeno, che rappresenta una sorta di riserva energetica disponibile per i muscoli).

E per chi a Natale vuole fare un regalo originale, fresco e gustoso, presso i punti vendita di Quaregna e Borgosesia sono disponibili i Buoni Regalo da 25 oppure 50 euro, dedicati a chi ama prodotti di primissima qualità in grado di far sentire ogni cliente uno chef nella propria cucina.

Per maggiori informazioni: Quaregna (BI) Via M. Libertà 11/a - Tel. 01593769

www.macelleriaderuvo.com