Prefettura: molte presenze importanti al tradizionale scambio degli auguri natalizi FOTOGALLERY

Tradizionale scambio degli auguri in Prefettura a Biella, giovedì 19 dicembre. Ad accogliere i moltissimi partecipanti il nuovo prefetto, Fabrizia Triolo. Alle 18,30 un breve discorso per sancire l’impegno della Prefettura quale punto rappresentativo del Governo in provincia sempre in stretta collaborazione con le istituzioni e le forze dell’ordine per garantire il controllo del territorio. Presenti il vescovo Roberto Farinella, il procuratore Teresa Angela Camelio, il Comandante provinciale dei Carabinieri Tenente Colonnello Mauro Fogliani e il comandante Provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Pasquale Marotta, oltre a personalità politiche, tra cui il senatore Gilberto Pichetto, l'assessore regionale Chiara Caucino, l'ex senatrice Nicoletta Favero e l'ex on. Roberto Simonetti e tanti sindaci, impegnati come sempre a discutere di quotidiani problemi amministrativi alternando gli auguri a questioni di bilancio.