Natale in Riva 2019: questo fine settimana Presepe Vivente e concerto "Christmas Carol"

Torna Natale in Riva 2019. Appuntamento questo fine settimana in Piazza San Giovanni Bosco.

Sabato 21 dicembre alle 20,30 Presepe Vivente allestito dall'Associazione Anania Azaria Misaele con la partecipazione del Piccolo Coro e del coro adulti della parrocchia di San Cassiano. Più tardi i presenti potranno gustare una buona cioccolata calda o vin brulè. In caso di pioggia la rappresentazione si terrà in chiesa.

Domenica 22 dicembre invece ci sarà il concerto "Christmas Carol" in piazza alle 16,30 con il coro Libera la Voce.

Libera la Voce

L’Associazione Culturale Libera la Voce nasce con un intento preciso: diffondere le attività musicali a 360°nelle diverse modalità d’espressione. Da pochi mesi l’associazione si dedica alla formazione, realizzando nella propria sede una scuola di canto moderno. Il percorso formativo individuale di ogni allievo permette di coniugare la tecnica alla libera espressione di sé, del proprio potenziale espressivo e artistico. I corsi complementari e collettivi stanno rinforzando l'ampliamento delle conoscenze musicali e lo spirito di collaborazione. L’obiettivo è quello di superare l’individualismo per portare ad una cultura di compartecipazione . La missione dell’ associazione “Libera lavoce” è quella di condividere emozioni attraverso lo strumento della voce per diffondere una cultura del benessere. Oggi Libera la Voce si propone di favorire lo sviluppo di attività culturali e musicali in genere, intessendo rapporti di sinergia con tutte le altre arti per raggiungere un più alto obiettivo: rendere la cultura fruibile da tutti cominciando dal nostro futuro, i giovani.

Natale in Riva salta poi direttamente all'anno nuovo. Lunedì 6 gennaio 2020 ci sarà alle 15,30 la festa della Befana con spettacolo di animazione e magia. Alle 17 la Befana scenderà dal campanile di San Cassiano e riempirà le calze vuote portate dai bambini.