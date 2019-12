Gran finale questo weekend per Natale nel Cuore di Biella

Volge alla conclusione il ricco calendario di Natale nel Cuore di Biella coordinato dalla Pro Loco di Biella Valle Oropa in collaborazione dal Comune di Biella, Confesercenti del Biellese e Noi del Piazzo.

Tanti appuntamenti per il fine settimana del 21 e 22 dicembre e non mancheranno alcune tappe fisse dedicate ai bambini e alle famiglie per aumentare l’euforia dell’attesa del passaggio di Babbo Natale nella sera della Vigilia.

Sia sabato che domenica ci si potrà divertire con la pista di Pattinaggio aperta sino a sera; il trenino gratuito con fermate in Piazza Duomo, Piazza San Giovanni Bosco, Via Italia altezza Via Gustavo di Valdengo; la casetta di Babbo Natale per bambini dai 3 agli 8 anni, dalle 15 alle 18.30, una bellissima esperienza insieme al vero Babbo Natale e il pony per i bambini ai giardini Zumaglini dalle 15.

Appuntamenti speciali di sabati 21 dicembre:

ci saranno gli Zampognari Buta Voja dalle 15 in via Italia. Come ogni anno il sabato prima di Natale gli zampognari ButaVoja allieteranno con le loro melodie gli ultimi acquisti del Natale;

Spettacolo Bolle di sapone dalle 16.30 in via Italia. Artista a tutto tondo in grado di trasformare bolle di sapone in vere e proprie sfere ricche di emozione e magia che coinvolgeranno i piccolini facendoli rimanere a bocca aperta;

Racconti di Natale per bambini al Piazzo. Evento a spasso per il Piazzo con gli attori di Ars Teatrando. Partenza a partire dalle 15, a gruppi, dalla stazione d'arrivo della funicolare. Dieci strani Spazzacamini, muovendosi in coppia, ad accompagnare i bambini in un percorso tra fiabe, filastrocche e poesie che parlano del Natale;

Infine alle 21 invece ci sarà il Presepe Vivente in Piazza San Giovanni Bosco per Natale in Riva 2019 e sempre alla stessa ora il Coro Genzianella nella Chiesa della SS. Trinità.

Domenica 22 dicembre invece vi aspetta:

la Calata degli gnomi della lana alle 16 in Piazza Duomo. Ormai una consuetudine si vedranno gli gnomi della lana scendere dal campanile con le loro spettacolari evoluzioni;

Mercato degli ambulanti;

In via Italia ci sarà la postazione Selfie con Babbo Natale dalle 15 alle 18;

Infine dalle 17 ci si riscalderà con lo Spettacolo Demon Re Del Fuoco in via Italia. Show mozzafiato con uno straordinario comune denominatore “Il fuoco”. Demon si esibisce in maniera sbalorditiva e impeccabile davanti a qualsiasi pubblico, da piazza o per cerimonia elegante, con le performance che lo hanno reso celebre nei migliori galà internazionali di arte da strada. Nessuno come lui incanta con le gigantesche lingue di fuoco sprigionate nel cielo e con gli effetti speciali con le catene e lance infuocate;

In conclusione alle 18 il Coro Gocce di Rugiada di Tavigliano in Via Vescovado