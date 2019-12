Cotto(lengo) e mangiato, al via corso di pasticceria

Dall’unione del personale della cucina e dell’area educativa è nato il progetto “Cotto(lengo) e mangiato, un corso di pasticceria che ha offerto a quattordici ospiti di diversi reparti della Piccola Casa di Biella la possibilità di frequentare delle lezioni pratiche di cucina all’interno della Casa stessa.

I quattro appuntamenti del corso hanno fatto sì che gli ospiti potessero preparare con il supporto di dipendenti e volontari dei dolci, nello specifico una torta a partire dal pan di spagna, passando per la farcitura alla crema chantilly per arrivare alla decorazione con la pasta di zucchero. Il fine ultimo del progetto non è stato logicamente solo la realizzazione del dolce, ma soprattutto rendere l’anziano partecipe e attivo; stimolare e mantenere le capacità fisiche e cognitive residue; aumentare i momenti di condivisione tra gli ospiti sviluppando il senso di appartenenza al gruppo e riportarli il più possibile ad una realtà casalinga con attività tipiche della vita in famiglia e non in struttura, dove il contatto con gli alimenti e la loro manipolazione si va a perdere.

A beneficiare del progetto sono stati si gli anziani, ma anche i volontari e i dipendenti che hanno avuto modo di rapportarsi con gli ospiti in maniera più serena e non con attività di Routine che fanno spesso perdere quello che è il vero senso della presenza del personale all’interno della Piccola Casa, ossia essere al servizio degli anziani facendo sì che essi possano vivere in un ambiente sereno e familiare.

Alla conclusione del corso gli ospiti hanno ricevuto il ricettario e un “Diploma di pasticciere” consegnato dalla Superiora Suor Anna Maria, il Rettore Don Aldo e la Vicedirettrice Carlotta Molineris. Visto il successo del progetto ospiti e dipendenti si augurano ci possa essere un seguito e non si tratti di un’esperienza che trova la sua conclusione alla fine delle quattro lezioni.