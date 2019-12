Zumaglia: perde il controllo e abbatte 2 parapedoni. Traffico rallentato per circa 1 ora FOTO

Ha perso il controllo del mezzo probabilmente a causa dell'asfalto viscido nel centro di Zumaglia mentre andava in direzione Pettinengo ed è finita contro i parapedoni abbattendone due. L'incidente è avvenuto poco prima delle 19, la fiat 500L guidata da una donna di circa 40 anni è rimasta bloccata di traverso sulla carreggiata bloccando parzialmente il traffico. Due pullman sono rimasti fermi per diverso tempo non riuscendo a passare.

I Vigili del Fuoco e i carabinieri di Cossato sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona e ripristinare il traffico mentre la conducente della fiat, benchè in un primo momento si sentisse bene, è stata poi trasportata all'ospedale di Ponderano dal 118 per accertamenti.