Trovato morto in casa nella notte. Aveva 61 anni

Nella notte tra giovedì e venerdì 20 dicembre è stato trovato morto nella sua abitazione a Casapinta, Giampiero Cavallari di 61 anni. A dare l'allarme gli stessi famigliari della vittima che lo hanno trovato riverso a terra. Sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il medico legale ha stabilito che il decesso è avvenuto per cause naturali. Non sono ancora stati stabilite le date di rosario e funerale.